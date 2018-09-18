تشكيل مجلس جودة البنية التحتية للنقل الجوي برئاسة المنصوري

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني الاجتماع الأول لمجلس جودة البنية التحتية برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي تم خلاله تشكيل مجلس جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

حضر الاجتماع رؤساء دوائر الطيران المحلية والمدراء التنفيذيون للمطارات وشركات الطيران وممثل من الهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية.

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني عرضاً تقديمياً عن مؤشر جودة البنية التحتية بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي ومؤشرات الأجندة الوطنية التي تعمل على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية ومن ضمنها تحقيق المركز الأول في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي بحلول عام 2021 من خلال المسح الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي بالتقرير الذي يصدره سنوياً.

وقال معالي المنصوري إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل مجلس جودة البنية التحتية للنقل الجوي برئاسة معاليه وبول قريفث مدير هيئة مطارات دبي نائباً للرئيس.. موضحاً أن أهداف المجلس هي التأكد من قدرة مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في الدولة على تحقيق المركز الأول في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي بحلول عام 2021 والاستمرار فيه تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

من جهته شكر سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أعضاء المجلس لتلبيتهم دعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة ومباركته لتشكيل المجلس وعلى هذا المستوى الرفيع.

وسيكون نطاق عمل المجلس هو الاطلاع على مبادرات وبرامج ومشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران واعتماد الخطط التسويقية وإصدار التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية أو المحلية ومتابعة تنفيذ الخطط المشتركة والمبادرات والتوصيات مع كل أعضاء المجلس وإصدار تقارير دورية بالإنجازات.

كما وافق المجلس - خلال الاجتماع - على تشكيل فريق تنفيذي يتكون من ممثلين على مستوى عال من سلطات الطيران المحلية والمطارات وشركات الطيران والهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية وتكون مسؤولياته إعداد الخطط والتقارير التي يقرها المجلس ومتابعة خطط العمل مع مختلف الجهات ورفع تقارير مؤشرات الأداء والمقترحات إلى المجلس.