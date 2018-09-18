مشاركة واسعة بمعرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: Ⅶالعين ــ داوود محمد

انطلقت صباح أمس تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات معرض العين الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 168 شركة وحضور إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

كما شهد الافتتاح محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد من كبار الزوار والجمهور ورواد الأعمال.

وقام إبراهيم المحمود بجولة اطلع خلالها على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة من مختلف القطاعات الخاصة والتي تغطي أنشطتها أكثر من 13 نشاطاً تجارياً وصناعياً وخدمياً، بالإضافة إلى أجنحة المبدعات الحاصلات على رخص برنامج مبدعة وعدد من شركات القطاع الصحي.

دعم

أكد محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لهذا الحدث المهم تؤكد مدى حرص قيادتنا الرشيدة على دعم مشاريع الشباب ورواد الأعمال وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم عملية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات تولي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكبير لكونه يمثل رافداً حيوياً ومحركاً رئيسياً في عملية دعم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.

وأشار إلى أن استمرارية تنظيم معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جاء انطلاقاً من كونه المنصة الأكثر فاعلية لزيادة القدرات التنافسية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية بين رواد الأعمال في القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف تنظيم المعرض إلى تعزيز العمل التجمعات الاقتصادية وتقديم الحوافز لضمان نجاحها واستمراريتها كونها المحرك الجديد لتفعيل القطاع الخاص وتنمية قدراته على مواجهة تحدي الدخول في السوق التجاري والاستثماري والاستدامة فيه.

أولويات

وأوضح أن تنظيم معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أولويات غرفة أبوظبي، لكونه يشكل التجمع المثالي لدعم وتنمية مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ويأتي التزاماً من غرفة أبوظبي بالعمل على تطوير التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، والمساهمة في تقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتسريع خطوات العمل الاقتصادي نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار والتميز.

ومن جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب الأمين العام لمنظمة أمسام في الأمم المتحدة أن تنظيم معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يؤكد مدى أهمية هذه المدينة الجميلة في مجال دعم المشاريع التجارية والاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وجاهزيتها لتكون مدينة المال والأعمال.

كما يشكل فرصة مهمة أمام المشاركين لتبادل الآراء وأخذ النصائح وتوفير سبل الدعم والمساندة لإطلاق مشاريع جديدة وتوفير الرعاية المناسبة لها والتمويل اللازم لإنجاحها، معرباً عن تمنياته أن يسهم هذا الحدث في تحفيز وتنمية مواهب رواد الأعمال في مدينة العين بصورة خاصة وإمارة أبوظبي والدولة بصورة عامة.

وأشار إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة، ويحفز المستثمرين ويشجع المواهب أصحاب المشاريع الريادية والمبتكرة في المجتمع.

وأوضح سعيد الخييلي مديرعام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن مشاركة المؤسسة في معرض العين جاءت تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي الرشيدة في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل حجر الزاوية في أي اقتصاد عالمي متطور ومن أهم عوامل تمكين تنويع مصادر الدخل والابتكار والتحول إلى اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه الإمارات.

نشاط كبير

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» استضافة مركز العين للمؤتمرات التابع لها، عدداً من المعارض البارزة خلال شهر سبتمبر الجاري، التي يتوقع أن تستقطب أكثر من 40 ألف زائر محلي ودولي.

ويعد معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعرض التعليم ووظائف المستقبل من أبرز هذه الفعاليات التي تستمر لغاية الغد في مركز العين للمؤتمرات التابع للشركة، وتأتي استضافة هذين المعرضين في إطار المساعي المستمرة لشركة «أدنيك» الرامية إلى تعزيز مكانة العين في سياحة الأعمال. أبوظبي - البيان