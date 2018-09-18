«فيدو» للعقارات تتطلع إلى التوسع في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة «فيدو» للعقارات، إحدى شركات الوساطة في السوق العقارية في الإمارات، افتتاحها ثاني مكتب لها في دبي. ويقع المكتب الجديد في «إعمار سكوير»، ويشكل جزءاً من تطلّع الشركة للتوسع في الدولة.

كانت الشركة الصينية افتتحت أول مكتب لها في دبي في يناير من العام الجاري، وهي تسعى إلى توسيع حضورها في السوق العقارية المتنامية باطراد في الإمارات والمنطقة. وتهدف «فيدو» إلى افتتاح المزيد من فروعها في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2020.

وقال دينيز زيبيك مدير المبيعات والتسويق في شركة «فيدو» للعقارات: الشركة للعقارات متفائلة جداً في شأن إمكانات النمو المؤكدة في القطاع العقاري في الإمارات. وسيعمل فرعنا الجديد على تلبية الاحتياجات المتزايدة لدى المستثمرين في الدولة، وكذلك في أسواق العقارات في المنطقة. وتُعتبر دبي إحدى وجهاتنا الاستثمارية الرائدة، وخصوصاً في قطاع العقارات، الذي يشكل الحجر الأساس في الاستثمارات الخارجية المتدفقة مباشرةً إلى البلاد. ومن الطبيعي أن نعمل على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من فرص العرض المتاحة. وينمو الحضور الصيني في السوق العقارية في دبي عاماً بعد عام، مع إقبال المزيد من المستثمرين والمواطنين الصينيين على العيش والعمل في الإمارات، وكذلك بهدف السياحة.