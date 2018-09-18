«تشيسترتنس» تشارك في معرض سيتي سكيب غلوبال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة تشيسترتنس للعقارات المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتتيح شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً واعدة للمستثمرين في الإمارات مع إطلاق مشروع «ليونز بالاس» في أحد أكثر المناطق رواجاً في لندن.

وتتزايد شعبية سوق العقارات في لندن للمشترين في الخارج، ولا سيما من الإمارات بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة مما يؤثر بالتالي على أسعار الجنيه الإسترليني. وتركز شركة تشيسترتنس خلال المشاركة في المعرض على استهداف المستثمرين في الإمارات والشرق الأوسط وعرض ميزات هذا المشروع الجديد عليهم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال صيف عام 2019.