83.3 % تراجع تجارة أبوظبي من التبغ في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت تجارة إمارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه خلال النصف الأول من العام 2018 إلى نحو 31 مليون درهم وبنسبة 83.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 وذلك وفقاً لما تظهره أحدث الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وأظهرت الأرقام تواصل انخفاض هذا النوع من التجارة عقب بدء تطبيق الإمارات الضريبة الانتقائية على شريحة من السلع المضرة بالصحة العامة ومنها منتجات التبغ بنسبة 100% والنسبة نفسها على مشروبات الطاقة و0% على المشروبات الغازية.

وفي أعقاب تطبيق الضريبة الانتقائية خلال شهر أكتوبر الماضي شهد الربع الأخير من العام 2017 تراجعاً في تجارة الإمارة من التبغ بنسبة 53.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

انخفضت قيمة تجارة إعادة التصدير من التبغ إلى 25.6 مليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بـ 184 مليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2017.

وبلغت قيمة الواردات 2.4 مليون درهم فقط منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو بحسب أرقام مركز أبوظبي للإحصاء التي أظهرت أيضاً أن قيمة واردات الإمارة من التبغ بلغت 2.5 مليون درهم في فترة الرصد ذاتها. وشهدت أسعار منتجات التبغ ارتفاعاً جديداً أيضاً مع بداية العام الجاري وذلك بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.