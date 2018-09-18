«رواد» تطلق الماجستير المصغر في الاقتصاد وريادة الأعمال

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» برنامج الماجستير المصغر في «الاقتصاد وريادة الأعمال»، بحضور ممثلين من جهات حكومية في وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشرطة الشارقة، والدائرة المالية المركزية، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومعهد الشارقة للتراث، ومشاركة 17 موظفاً من الجهات الحكومية.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»: «نسعى دائماً إلى العمل على رفع مستوى البرامج التدريبية المقدمة لأعضاء المؤسسة ومنتسبيها سواء من خلال المادة العلمية المطروحة أو من خلال مستوى الاعتماد للشهادات الممنوحة، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة العلمية للراغبين في دخول قطاع ريادة الأعمال، وأن يمارسوا أعمالهم في إطار أكاديمي وعلمي».

وأوضح، أن البرنامج يُقدم على مدار 15 يوم عمل مكثف تتضمن 100 ساعة ما بين ورش العمل وتطبيقات العملية والتكليفات والدراسات الميدانية، ويستهدف المواطنين والمواطنات من موظفي الجهات الحكومية والمعنيين بريادة الأعمال، حيث يعمل البرنامج على إعداد خبراء متخصصين لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال ودعم الإبداع والابتكار والارتقاء بالمؤسسات والمنظمات؛ لكي تصبح منظمات أعمال ريادية تسهم بدورها وأدائها الريادي في تطوير بيئة الأعمال.