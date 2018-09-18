«اقتصادية الشارقة» توقع اتفاقية مع مركز «خدمتي المتميزة»

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز خدمتي المتميزة لخدمات رجال الأعمال. تنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال» تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين.

وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة، كل من سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومحمد تاج الدين صاحب الرخصة، كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي: «تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية».