سياحة أبوظبي تشارك بمعرض «سيتريد كروز ميد» في البرتغال

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن التحالف الخليجي للسياحة البحرية «كروز أريبيا»، في معرض «سيتريد كروز ميد»، والذي تقام فعالياته يومي 19 و20 سبتمبر الحالي في لشبونة بالبرتغال. تأتي مشاركة الدائرة في المعرض ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى الترويج لسياحة الرحلات البحرية في الخليج العربي، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لسياحة الرحلات البحرية استعداداً لموسم 2018-2019.

ويجمع تحالف «كروز أريبيا» تحت مظلته كلاً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وموانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، ويعمل التحالف على تعزيز السياحة البحرية في المنطقة.

مشاركون

ويجمع معرض «سيتريد كروز ميد» المشترين والبائعين في مؤتمر عالمي لمدة يومين، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 26 ألفاً من الحضور المسجلين مسبقاً، وأكثر من 160 شركة عارضة من 60 دولة.

وقال سعيد عبدالله الظاهري، مدير قسم السياحة التخصصية في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: نهدف من خلال المشاركة في معرض «سيتريد كروز ميد»، إلى التأكيد على مكانة أبوظبي كوجهة مميزة لسياحة الرحلات البحرية، ولقاء كبرى وكلاء الرحلات البحرية ومنظمي العطلات على مستوى القارة الأوروبية.