طرح حزمة حلول دفاع إلكترونية لحماية أنظمة التحكم الصناعية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «فورس بوينت» للأمن الإلكتروني أمس إطلاقها لوحدة أعمال جديدة متخصصة في معالجة التحديات الأمنية التي تواجه أنظمة التحكم الصناعية وشركات توريد البنية التحتية المهمة، والتي ستلعب دوراً حيوياً على ساحة التهديدات الإلكترونية المتنامية والمتطورة التي يشهدها العالم في يومنا هذا.

وستقوم وحدة أعمال البنية التحتية المهمة من «فورس بوينت» بالعمل على استثمار كامل منتجات وقدرات الشركة، بما فيها حزمة حلول الحكومات العالمية وأمن الشركات، من أجل تقديم عروض دفاعية من العيار الثقيل في مجال الأمن الإلكتروني، سعياً منها للكشف عن التهديدات الداخلية، ولتعزيز مستوى أمن البيانات، وتوفير درجات متقدمة من الحماية ضد التهديدات للبنية التحتية المهمة، حيث ستركز الشركة جهودها بالدرجة الأولى على المنظمات التي تستعين بأنظمة التحكم الصناعية.