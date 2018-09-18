الأمين العام لـ«أوبك» يزور الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

يقوم محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حالياً بأول زيارة له إلى الفجيرة، التي تحتضن أكبر مجمع رئيسي لتخزين المنتجات النفطية في المنطقة.

ويحضر باركيندو الدورة السنوية الثامنة لمنتدى جلف إنتليجنس لأسواق النفط التي انطلقت فعالياتها أمس في الفجيرة.



وقال شون إيفرز الشريك والمدير التنفيذي لمؤسسة جلف إنتليجنس: يزور الأمين العام لمنظمة أوبك الإمارات ولديه حكاية نجاح باهرة يرويها لممثلي الدول الأعضاء بشأن ثبات أسعار خام برنت بشكل واضح في حدود الـ70 دولاراً للبرميل، ولكن من ناحية أخرى هناك دلائل متزايدة على احتمال حدوث اختناق في الطلب على النفط وذلك بالنظر إلى الحرب التجارية الوشيكة الوقوع بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

علاوة على ذلك هناك تحديات من حيث العرض تواجه بشكل خاص دول أوبك وذلك بنتيجة تزايد اقتناص مصدري النفط الصخري الأميركي لمزيد من الحصص في الأسواق الآسيوية من حصص الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط.