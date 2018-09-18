غرفة الشارقة: حريصون على أفضل تمثيل لمجتمع الأعمال

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها الدؤوب على تحقيق أفضل تمثيل لمصالح مجتمع الأعمال في الشارقة وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمنشآت القطاع الخاص وتوفير أقصى درجات الحماية لها، وتعزيز المساعي الرامية إلى خلق بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة الشارقة الربع سنوي الثالث لعام 2018 مع ممثلي مجموعات العمل القطاعية الذي استضافته في مقرها أمس، وبحثت خلاله احتياجات القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز ودعم نمو شركات القطاع الخاص العاملة في الشارقة والارتقاء بسمعة الإمارة كمركز تجاري لتأسيس وممارسة الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار.

وعُقد الاجتماع برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور محمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، إلى جانب رؤساء لجان مجموعات عمل قطاعات الصناعة والعقارات والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة وتجارة وصناعة المواد الغذائية.

ودعا العويس رؤساء لجان مجموعات العمل إلى جعل اجتماعهم الدوري مع الغرفة فرصة إيجابية لطرح الأفكار وتقديم المقترحات وإطلاق المبادرات النوعية التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية وتدعم مسيرة الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها على خدمة مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته ومجالاته وتعزيز تنافسيته ومتابعة قضاياه واحتياجاته وتذليل كل ما يواجهه من تحديات بالتعاون مع الشركاء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن خلال نقل المرئيات لأصحاب القرار في الإمارة.