المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة «ميد»، أن مؤسسة الدولة الصينية لهندسة أنابيب البترول هي المرشحة الأولى لتنفيذ مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار في حقل بو حصا البري الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في أبوظبي. وأوضحت المجلة، أن هناك خمس شركات تتنافس على تنفيذ المشروع، الذي تلقت «أدنوك» عروضه التجارية في 2 أغسطس الماضي. وتشمل تلك الشركات «لارسن اند تبرو» الهندية، والتحالف المشترك بين «سايبيم» الإيطالية و«انبي» المصرية، و«بتروفاك» البريطانية، و«تكنيكاس روينداس» الإسبانية، إلى جانب المؤسسة الصينية. ونقلت مجلة ميد عن مصدر مطلع لم تسمِّه أنه من الواضح أن المرشح الأول لتنفيذ المشروع هو الشركة الصينية.