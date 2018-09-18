5 ملايين زائر متوقع لـ «المول» نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

تم مؤخراً إطلاق متجر «المول» للتسوق الإلكتروني من جانب الشركة السعودية للأبحاث والنشر. ويقدم الموقع خدمة شحن مجانية لكل المناطق في السعودية والإمارات والخليج العربي بدون حد أدنى من قيمة المشتريات. ومن المتوقع أن يصل عدد زائري الموقع إلى 5 ملايين زائر شهرياً بنهاية 2018.

وقال محمد فهد الحارثي، مؤسس المتجر الإلكتروني: نطمح للوصول بـ «المول» الإلكتروني إلى المركز الأول خليجياً في مجال التجارة الإلكترونية، ليكون موقع تسوق لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي الأناقة في الخليج وتعريفهم بأحدث خطوط الموضة وصيحاتها وتلبية احتياجاتهم بأسلوب ممتع وعصري.

ويضم متجر «المول» الإلكتروني أكثر من مليون من منتجات نسائية ورجالية ومنتجات أطفال لأرقى ماركات الأزياء العالمية. ويقدم ساعات ومجوهرات ثمينةٍ، إضافة إلى الأزياء من فساتين، والعبايات ذات التصميم العصريّ. كما يَطرح مجموعةً رائعةً من العطور والنظارات ومستحضرات التجميل والسلع المنزلية، إضافة إلى حقائب الجلد والأحذية والإكسسوارات.

ويوفر الموقع قسماً للخصومات، التي تبدأ من 30% لتصل إلى 70% وخدمةَ التوصيل المجّاني خلال 24 ساعة على خيار الدفع نقداً عند الاستلام. والفرع الرئيس في دبي وله فروع في جدة والرياض.