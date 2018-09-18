التقنيات السحابية تدعم الحصص السوقية للشركات

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «F5 نتوركس» عن أن 99% من المدراء التنفيذيين وأصحاب الشركات يعتقدون بأن التقنيات السحابية سيكون لها أثر إيجابي على الحصة السوقية للشركات.

جاء ذلك ضمن نتائج أول تقرير يحمل عنوان «مستقبل البيئات متعددة السحابة» في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والذي يسلط الضوء على التوجهات الرئيسية القادرة على تغيير قواعد اللعبة على صعيد البيئات متعددة السحابة، ويوضح أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها للتكيف معها على مدار السنوات الخمس القادمة.

وقال تبريز سيرف، المدير الإقليمي لدى شركة «F5 نتوركس» لمنطقة الخليج وإفريقيا: «يشكل التقرير رؤية استثنائية وفريدة من نوعها حول كيفية نجاح المؤسسات في العمل تحت مظلة هذا العالم المرتكز على البيئات السحابية المتشابكة والمترابطة بمستويات متنامية. إلا أن حجم المخاطر المتوقع هو أكبر بكثير من أي وقت مضى، حيث ستواجه الشركات التي ستتجاهل مدى قدرة وفعالية البيئات متعددة السحابة اليوم صعوبات جمة خلال السنوات الخمس القادمة. وفي حين تبدي منطقة الخليج تجاوباً كبيراً مع التحولات التقنية الحديثة، فإن من المهم جداً فهم الفرص التي توفرها هذه التحولات».