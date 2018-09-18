481 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 481 مليون درهم، حيث تم تسجيل 145 مبايعة بقيمة 274 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 152 مليون درهم و98 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 122 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين في منطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 79 مليوناً. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 64 مليوناً.

وسجلت الرهونات 207 ملايين منها 23 رهن أراض بقيمة 184 مليون درهم و19 رهن فلل وشقق بقيمة 23 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 56 مليون درهم ورهن بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 42 مليون درهم.