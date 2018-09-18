المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، ثاني أكبر مصنع للحديد في الإمارات، إن إعلان مبادرة دعم قطاع الصناعة من خلال تخفيض رسوم الكهرباء للمصانع يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، كما يؤكد جاذبيتها للاستثمار بما توفره من بيئة عمل متكاملة تدعم الاستثمارات الصناعية القائمة حالياً وكذا الاستثمارات الجديدة. وأضاف أن الإمارات تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تأسيس قاعدة صناعية صلبة، ويظهر هذا جلياً من خلال المنشآت الصناعية الكبيرة والضخمة، الأمر الذي عزز من انطلاقها بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية.

وأشار إلى أن الإمارات حققت مركزاً تنافسياً عربياً وعالمياً في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألومنيوم، متوقعاً أن تشهد الدولة حقبة جديدة من الاستثمارات الضخمة في الصناعة، ما سيؤدي إلى زيادة مستويات الثقة بالاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل والمساعدة على التنمية المستدامة. ولفت إلى أن إقرار قانون يسمح للوافدين المتقاعدين بالبقاء في البلاد بتأشيرة قابلة للتجديد كل 5 سنوات يقدم دعماً إيجابياً للشركات العقارية المحلية وذلك على المدى الطويل، حيث يشجع على طول فترة الإقامة والاستثمار