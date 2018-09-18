«تويوتا» تفوز بجائزة خلال حفل «ذا فلبينو تايمز»

المصدر: دبي ـ البيان

حصدت الفطيم تويوتا، جائزة «العلامة المفضلة للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات للعام» لدى العملاء من الجالية الفلبينية في الإمارات وذلك في حفل جوائز «ذا فلبينو تايمز 2018». وحققت تويوتا هذا الفوز بالإجماع في أعقاب جولة دقيقة من التصويت تمت عبر استطلاع للرأي حسم الأمر بشأن علامات السيارات المفضلة لدى الجالية الفلبينية في الإمارات. وتضمنت عملية التصويت 12 علامة للسيارات والعديد من القطاعات الأخرى مثل المطاعم، البنوك، الإلكترونيات، إضافة إلى مراكز التسوق.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: تشكل الجالية الفلبينية نسبة كبيرة من قاعدة عملائنا، وكشف استطلاع رأي أخير أن غالبية عملاء الفطيم للسيارات من الجالية الفلبينية يقيمون في دبي، وأن متوسط العمر للمشترين من الذكور والإناث يتراوح بين 35 و44 عاماً.