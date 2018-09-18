شراكة بين «لينوفو» و«نت آب» لتسريع التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركتا «لينوفو» و«نت آب» عن شراكة عالمية متعددة الأوجه؛ لتوفير تكنولوجيا مبتكرة وخبرة مبسّطة لمساعدة العملاء على تحديث تكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي.

وباعتبارهما رائدتين للابتكار في حلول الحوسبة عالية الأداء ووحدات تخزين الذاكرة الوميضية، فإن «لينوفو» و«نت آب» في وضع مميز يسمح لهما بتوفير التكنولوجيا الرائدة بشكل واسع من أجل تمكين العملاء على المستوى العالمي من تحديث بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشكل كلي من الخارج إلى الشبكة الأساسية والمنصة السحابية.

وتشترك الشركتان في تطوير أكبر مجموعة من منتجات التخزين الجديدة التي تحمل علامة «لينوفو»، والتي تجمع بين حلول إدارة البيانات الوميضية الرائدة الموجودة في «نت آب» مع بنية ThinkSystem الحائزة على الجوائز من «لينوفو».

وستستخدم هذه المنتجات الجديدة تكنولوجيا البرمجيات الأساسية من «نت آب» وستقوم «لينوفو» بتصنيعها، لتستفيد من سلسلة التوريد العالمية من الخاصة بـ «لينوفو»، والتي تأتي ضمن الخمسة الأوائل في تصنيف «غارتنر».

وأعلنت الشركتان أيضاً، عن تأسيس مشروع مشترك جديد في الصين لتوفير منتجات التخزين وحلول إدارة البيانات للسوق المحلي.