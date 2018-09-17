ابتسامة دبي العقارية تحقق الأحلام

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تمرّ ساعات الدوام الرسمي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومكاتب التسجيل التابعة لها سريعة لا يكاد يشعر بها العاملون، فيما تتميز الدائرة بأن المراجع يدخلها بحال ويخرج منها بحال مختلفة تماماً، فهذا يدخلها مستأجراً اقتنص فرصة استثمارية، إلا أنه يغادر حاملاً شهادة امتلاكه منزل العمر، وذاك يدخلها حاملاً أحلامه ويخرج ممسكاً بوثيقة شراء أرض ربما لبيعها لاحقاً أو لإقامة مشروع تجاري عليها، القصص تتنوّع وتتعدد بالمئات وربما بالآلاف.

وبين بائع ومشترٍ تختلط الأحلام بالوقائع، لكن يبقى العنوان العريض هو النهايات السعيدة التي يتقن صناعتها الموظفون الذين يستقبلون ويودّعون المراجعين بابتسامة.

رصدت «البيان» متوسط حركة البيع والشراء في سوق الأراضي على اختلاف أنواعها ومتوسط حركة البيع والشراء في سوق المساكن، وهي في مجملها ترسم صورة مشرقة لواقع السوق العقاري اليومي.

وبحسب الرصد، فقد سجلت مبيعات المساكن منذ بداية العام الجاري أكثر من 27 مليار درهم، وبلغ عدد المساكن المبيعة 20000 شقة وفيلا في مناطق متعددة.

أما في سوق الأراضي المزدهر فقد تجاوزت المبيعات 24 مليار درهم، وبلغ عدد القطع المبيعة 3191 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات.