«إعمار» تتلقى عروضاً لبناء «بيتش فيستا»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تلقت «إعمار العقارية» عروضاً من شركات لإنشاء برجين سكنيين، يحملان اسم «بيتش فيستا» ويقعان في مشروع «إعمار بيتش فرونت»، حيث توفر شركة كيو إنترناشيونال، الاستشارات للمشروع وفق ما ذكرته مجلة ميد. وأضافت المجلة، أن شركة إعمار العقارية دعت شركات المقاولات، لتقديم عروضها لإنشاء مشروع خليج صن رايز المكوّن من برجين للسكن، وتوفر شركة بيري اليس الاستشارات للمشروع.

وقالت إعمار، إن مشروعها «إعمار بيتش فرونت»، يتألف من 7 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى منافذ تجارة تجزئة وأطعمة ومشروبات، وسوف يمتد المشروع لمسافة 1.5 كيلو متر على الشاطئ.

وأعلنت «إعمار» العام الماضي، أنها سوف تطور مشاريع مشتركة في دبي وباقي مدن الدولة مع شركة الدار العقارية.