مركز دبي المالي العالمي يطلق برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي

المصدر: Ⅶ دبي –البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن توقيع شراكة بين «الأكاديمية»، المنشأة التعليمية العصرية، التي توفر مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التنفيذية المتميّزة، التي تحظى بأهمية في المنطقة، وجامعة باريس II (بانتيون أساس) الفرنسية، والتي بموجبها سيتم إطلاق برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ والبروفيسور غيوم لايت رئيس جامعة باريس II (بانتيون أساس)، في حضور معالي لودفيك بوي، السفير الفرنسي في دولة الإمارات، الراعي الفخري للاتفاقية، والدكتورة ندى مرتضى الصباح، الأمين العام لمجلس القيادات الجامعية؛ و رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي.

وقال عارف أميري: «تُعد "الأكاديمية" في مركز دبي المالي العالمي، ركيزةً أساسية ضمن جهودنا المبذولة في تعزيز مكانة دبي على خارطة تطوير رأس المال البشري في المنطقة.

وقال البروفيسور غيوم لايت :«نحن فخورون بهذه المبادرة المشتركة، الرامية إلى تدشين برنامج ماجستير في قانون الأعمال الدولي بالتعاون مع "الأكاديمية"، في مركز دبي المالي العالمي.