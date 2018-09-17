66 مليار درهم حقوق الامتياز التجاري في الإمارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تستضيف إمارة أبوظبي أعمال الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يومي 16 و17 أكتوبر المقبل، وسط إقبال محلي وإقليمي ودولي من المستثمرين والباحثين عن الفرص التجارية على أرض الإمارات، التي تعتبر إحدى كبرى الأسواق الحاضنة لقطاع الامتياز التجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي الإقبال على القطاع في ظل حالة النمو القياسية التي تتمتع بها الإمارات بنسبة نمو يتجاوز 30% وبإجمالي حقوق امتياز تجاري يتجاوز 18 مليار دولار (66 مليار درهم) من بين 30 مليار دولار (110 مليارات درهم) تمثل القيمة الإجمالية للقطاع على مستوى المنطقة وفق أحدث الإحصائيات والدراسات المتخصصة، التي صدرت في نهاية العام الماضي عن جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الامتياز.

وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن معرض الفرانشايز العالمي بات حدثاً مهماً يوفر الفرصة لتمكين الشركات المحلية والارتقاء بها، إلى جانب إتاحة بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الأعمال على مستوى الشرق الأوسط «ووصفه بأنه يعد فرصة أيضاً للتعرف إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية والالتقاء بالخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين في مجالات متنوعة ومن معظم قطاعات الأعمال والصناعة في جميع بلدان العالم.

وأضاف: نفتح هذا العام الباب واسعاً أمام الشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب دعم رواد الأعمال والشباب للاستفادة من هذا المجال الحيوي، بما ينسجم مع خطة أبوظبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تأكيد نحو 97% من المشاركين والعارضين الذين حضروا العام الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للعام الجاري.

ويتيح «معرض الفرانشايز العالمي» بدورته الجديدة الفرصة للتعرف إلى مجموعة واسعة من الشركات والخبراء المحليين والدوليين من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات المتواجدة في الإمارات، والتي تختص بعدة مجالات متنوعة من بينها السياحة، والضيافة، والتجارة، والصحة، والتعليم، والأغذية والمشروبات والبيع بالتجزئة وغيرها من المجالات.

160 عارضاً

من جانبه، قال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إن المعرض الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» سيتيح فرص التجمع المثالي لأصحاب العلامات التجارية لعرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3000 زائر من أكثر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور قوي من قبل كبريات العلامات التجارية العالمية والشركات، إلى جانب الخبراء المتخصصين في القطاع.

ونوه بأن المعرض سيفتح للمشاركين نافذة عرض ذات مستوى عالمي. وتوقع أن يستقبل الحدث نحو 150 عارضاً دولياً ومحلياً يمثلون أكثر من 10 قطاعات مختلفة، وأن يتيح للمستثمرين فرصة تعزيز شبكة تواصلهم مع المستثمرين ما يدعم أهدافهم لتوسعة نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً.

وأكد أن المعرض سيفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين المحليين والعالميين؛ ليطلعوا عن كثب على أهم المفاهيم والاتجاهات والفرص الاستثمارية في قطاع حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز».

ورش توعية

يعقد على هامش معرض «الفرانشايز» العالمي ورش عمل توعوية للحضور للاطلاع على خبرات وتجارب أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الامتيازات التجارية من مختلف الصناعات، وتهدف إلى توفير بيئة مثالية لزيادة معرفة المشاركين.