غرفة عجمان تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

بحث عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال استقباله ليبوريو ستيللينو سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وفالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي، وذلك بمقر الغرفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليمي.

حضر اللقاء المشترك سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار، ومروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار.

وأكد عبدالله المويجعي عمق العلاقات بين الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع كل الدول والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والصحية والتعليمية في إمارة عجمان وخاصة في ظل المقومات المتنوعة للإمارة وموقعها المتوسط بين إمارات الدولة.

دعوة

ووجه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين لزيارة إمارة عجمان وعقد لقاءات مشتركة مع رجال أعمال عجمان لاستعراض وجهات النظر وتبادل الخبرات، وعقد الشراكات التي من شأنها زيادة الاستثمار المباشر والتبادل التجاري بين عجمان وإيطاليا، هذا إلى جانب زيارة أهم المشاريع القائمة بالإمارة. واستعرض اللقاء أهم المشاريع العقارية والسياحية في إمارة عجمان وخاصة في منطقة الزوراء إضافة لأهم القطاعات التي تركز عليها حكومة عجمان خلال خطتها الاستراتيجية، كما استعرضت غرفة عجمان أهم المعارض والفعاليات التي تنظمها لدعم القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أكد ليبوريو ستيللينو سفير الجمهورية الإيطالية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين بما يفتح قنوات استثمارية للمستثمرين، مشيراً إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن زيادة التعاون فيها مستقبلاً وخاصة في قطاعي الفرانشايز والصحة.