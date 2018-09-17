«ديزاينز» السعودية تستهدف تعزيز نموها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم ديزاينز جروب السعودية، المتخصصة في مجال تقديم الحلول الفندقية المتكاملة الاستفادة من فرص النمو التي يوفرها القطاع الفندقي الإماراتي.

وقال المهندس محمد النادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديزاينز جروب، إن الطلب على التصاميم والتجهيزات الداخلية للفنادق يشهد نمواً متزايداً في الإمارات وذلك بدعم من مشاريع التطوير والتحديث الفندقية الجديدة مشيراً إلى أن هناك نمواً في عدد الفنادق الجديدة إضافة إلى مشاريع إعادة تجديد الفنادق القائمة وتحديثها للحفاظ على قدرتها التنافسية، وهذا ينطوي على فرص وإمكانات هائلة تمثل القوة المحركة لنمو شركات مثل شركتنا.

وعن المشاركة في المعرض، أكد المهندس محمد النادي: «إن مشاركتنا في المعرض توفر لنا فرصة مثالية للترويج لشركة «بي تو بي للأثاث الفندقي»، المتخصصة في تقديم حلول الأثاث والتجهيزات والمعدات إلى جانب المشتريات الخاصة بمعدات إمدادات التشغيل، واستعراض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة أمام جمهور من المهنيين المتخصصين في الصناعة يزيد على الثلاثين ألفاً، كما أن المعرض يوفر لنا منصة لتعزيز العلاقات مع عملاء الفنادق وفي الوقت ذاته فتح مجالات واعدة للأعمال».