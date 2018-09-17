«فوربس» تحتفل بالسيدات الأكثر تأثيراً بالمنطقة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشفت فوربس الشرق الأوسط أخيرا عن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018 في احتفالية مميزة احتضنتها إمارة دبي، لتسليط الضوء على السيدات اللاتي أدين أدوارا جوهرية في مختلف القطاعات.

وتصدرت قائمة القطاع الحكومي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات. وقالت خلود العميان رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط:«يتسع تأثير المرأة العربية على مجتمع الأعمال في المنطقة عاماً تلو آخر، وسط نجاحها المستمر في شغل أعلى المناصب الإدارية والتنفيذية لشركات وكيانات إقليمية وعالمية عملاقة، بالتزامن مع دخول بعضهن مجالات حيوية اقتصرت في السابق على فئة الرجال، كقطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا المالية».

ضمت القائمة الرئيسية 100 سيدة أعمال في قطاعات متنوعة، فيما ضمت القائمة الفرعية لـ «السيدات الأكثر تأثيرا في القطاع الحكومي 10 سيدات، بقيادة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات.» في حين تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 29 من أصل 100 سيدة، إذ إن أكثر من 16 سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو المدير الإداري لمؤسسات مالية معروفة في المنطقة. وللمرة الأولى، تتضمن قائمة العام الحالي سيدات غير عربيات يعملن في منطقة الشرق الأوسط، ممن أسهمن بدور كبير في الاقتصاد على مستوى الإقليم. وقد بلغ عددهن 16 سيدة غير عربية في صناعات وقطاعات متنوعة.

ولإعداد القائمة اعتمدنا على إيرادات الشركات التي تديرها السيدات، المنصب ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي يؤدينه، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة.

تصدرت القائمة الرئيسية لبنى العليان، (السعودية) الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل - التي تدير أكثر من 40 شركة تحت مظلتها، بما يشمل مشاريع مشتركة مع علامات تجارية عالمية مثل: (Colgate Palmolive) وغيرها. فيما حلت ثانية رجاء عيسى القرق (الإمارات) المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق.

صياغة

رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي و(twofour54) المنطقة الإعلامية الحرّة. تليها سارة السحيمي(السعودية) في الرتبة الثانية وهي تشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ (تداول، الأهلي كابيتال). فيما حلت لبنى هلال (مصر) نائب المحافظ في البنك المركزي المصري ثالثة.

كما تسهم السيدات العربيات في صياغة القوانين التنظيمية ورسم السياسات الاقتصادية في بلادهن. وعلى سبيل المثال: تقود أسواق المال في المملكة العربية السعودية والمغرب سيدتان، بينما تدير سيدة مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

نشاط

فيما تشهد المنطقة العربية دوراً متنامياً للسيدات أيضاً في القطاع الحكومي، حيث تتولى أكثر من 50 سيدة حقائب وزارية في حكومات المنطقة. أُقيم الحفل في (Roda Al Murooj) وحضره أكثر من 200 مدعو. وتم استضافة هذا الحدث بالشراكة مع VPS - واحدة من أكبر مجموعات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، (Ajmal Perfume)أجمل للعطور - دار العطور المميزة. مالابار غولد - أحد أهم تجار تجزئة المجوهرات عالمياً ؛ (Petrochem) - الموزع الكيميائي رقم واحد في الشرق الأوسط ؛ Danube Properties - المطور العقاري الرائد في المنطقة ؛ (Roda Al Murooj Downtown) - شركة إدارة فندقية بارزة. AYM (Bin Dawood & Danube ) - المتخصصة في التقنيات الرقمية والأعمال التجارية عبر الإنترنت.