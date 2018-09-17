«دبي للإحصاء»: 2.2 % ارتفاع أسعار المستهلك في أغسطس لزيادة النقل والطعام والمشروبات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.2% في أغسطس 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار النقل بنسبة 18.46% والتي دفعت التضخم بمقدار 1.87 نقطة، والمطاعم والفنادق بنسبة 11.93% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.46 نقطة، والطعام والمشروبات بنسبة 3.31% لتزيد التضخم بمقدار 0.41 نقطة.

وارتفع التعليم بنسبة 3.23% ما دفع التضخم بمقدار 0.29 نقطة، والاتصالات بنسبة 5.62% ليرتفع التضخم بمقدار 0.27 نقطة، والتبغ بنسبة 78.50% ليزيد التضخم بمقدار 0.25 نقطة، والترفيه والثقافة بنسبة 8.54% رافعاً التضخم بمقدار 0.16 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.37% ما رفع التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.71% والذي دفع التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.

وانخفض المؤشر لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.60% ليخفض التضخم بمقدار 1.62 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.34% ما خفض التضخم بمقدار 0.07 نقطة.

المؤشر الشهري

ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أغسطس 2018 مقارنة بيوليو 2018 بنسبة 0.21%، نتيجة ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 3.98% والذي رفع التضخم بمقدار 0.45 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.51% ليرفع التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.16% ما رفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.03%.

وانخفضت أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.60% ما خفض التضخم بمقدار 0.26 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.18% ما خفض التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.41% والذي خفض التضخم بمقدار 0.02 نقطة. بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، قسم الملابس وملبوسات القدم، قسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.