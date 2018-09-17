«إمباور» توفّر خدمات تبريد المناطق في 120 فندقاً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «إمباور» بالتزامن مع معرض الفنادق الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، عن قيامها حالياً بتزويد أكثر من 120 فندقاً في دبي.

كما تتوقع أن يشهد الرقم الحالي نمواً خلال الفترة القادمة، نتيجة ارتفاع عدد الفنادق التي سيتم افتتاحها في دبي في ظل النهضة العمرانية، وخطة دبي الطموحة لمضاعفة عدد السياح إلى أكثر من 20 مليون سائح بحلول العام 2020.

معايير

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تحرص إمباور على تقديم خدمات تبريد المناطق الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، ويعتبر قطاع الضيافة أحد أهم القطاعات التي نحرص على الاستثمار بها، وتزويدها بأنظمة التبريد المستدامة، التي تساهم في تعزيز نمو قطاع السياحة والضيافة بشكل مباشر من خلال توفير النفقات وتبني حلول صديقة للبيئة مع توفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الزوار والسياح».

وأوضح بن شعفار، أن أنظمة تبريد المناطق تعد حلاً بيئياً واقتصادياً نموذجياً للاستخدام في قطاع الفنادق، حيث تقدم وفورات في التكلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى.

مشيراً إلى تبني عدد كبير من رواد مجال الضيافة لوسائل وحلول تبريد المناطق داخل فنادقهم، ما يعكس ثقة المطورين والعقاريين بأنظمة تبريد المناطق ودورها في تعزيز مفهوم المدن المستدامة.

مشاريع

وتقوم إمباور بخدمة ثلاثة من أطول فنادق العالم، حيث تعد فنادق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي» و«برج العرب» و«فندق أبراج الإمارات جميرا»، التي تم إدراجها في موقع WorldAtlas.com كأطول الفنادق في العالم، إضافة إلى محفظة الشركة المتنامية من المتعاملين المميزين الذين يعتمدون خدماتها المتكاملة لتبريد المناطق.

ويشار إلى أن «إمباور» أضافت إلى محفظة مشاريعها منذ بداية العام الحالي مشروع «فندق العنوان»، الكائن في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس وتزوده بقدرة إنتاجية تصل إلى 6500 طن تبريد.

وقد قامت «إمباور» بتحويل نظام التبريد المعتمد سابقاً في مجمع «أبراج الإمارات» إلى نظام تبريد المناطق بطاقة إجمالية تبلغ 6 آلاف طن تبريد، عن طريق ربطها بمحطة تبريد المناطق التي تخدم مركز دبي المالي العالمي، على الطرف الآخر من الطريق المقابل لمجمع «أبراج الإمارات».

كما وقعت «إمباور» في العام الماضي اتفاقية لربط مشاريع «مجموعة جميرا» التي تتكون من «برج العرب» وفندق «جميرا بيتش» و«مدينة جميرا»، وفندق «جميرا النسيم» و«أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة»، بخدمات تبريد المناطق بسعة إجمالية تبلغ 12000 طن.

وقد نجحت الشركة باستخدام تقنيات خاصة لتمرير المعدات والأنابيب بشكل لا يسبب أي تدمير أو إتلاف للطرق، وعدم إزعاج منظومة النقل والمشاة في جميع مشاريع «مجموعة جميرا». فضلاً عن استحداث تقنيات إضافية مبتكرة من أجل تدفق المياه عبر صنابير أو معدات خاصة وتوقيفها لضمان إتمام عملية تبديل أنظمة التبريد بشكل سلس دون أي انقطاع في الخدمة.