هزاع بن زايد: أبوظبي منصة للتكنولوجيا المالية

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2018» بدورتها الثانية، والتي انطلقت أولى فعالياتها في أبوظبي أمس، وجرى تخصيصها لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة بحضور 300 مشارك من الشركات الناشئة وطلبة الجامعات والمؤسسات المصرفية ومسرعات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالتكنولوجيا المالية من داخل الإمارات وخارجها.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن قمة «فينتك أبوظبي 2018» تبحث في أعمالها الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية، تعزيزاً لدور العاصمة أبوظبي في أن تكون منصة عالمية تلتقي فيها التجارب وتتلاقح الأفكار وتستنبط الحلول للتحديات، التي تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي يهم شريحة كبيرة حول العالم.

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