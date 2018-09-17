«دو» تفتتح مركز أعمال في «دبي المالي العالمي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي لافتتاح مركز أعمال جديد يهدف إلى تزويد الزوار والشركات المحلية والعالمية بخدمات وحلول اتصال عالية المستوى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصال بتعزيز التحول الرقمي للشركات وتعزيز تنافسيتها في السوق من خلال رفدها بأحدث تقنيات الاتصال.

ويقع مركز دو الجديد في ممشى «ماربل ووك» في مبنى البوابة الذي يضم أكثر من 200 متجر رئيسي، ويزوره يومياً أكثر من 50 ألف زائر. وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول المؤسسات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في إطار سعينا المتواصل لتعزيز تفاعلنا مع عملائنا من المؤسسات وتزويدهم بمنظومة متكاملة من أحدث خدمات وتقنيات الاتصال، نسعى في دو إلى تعزيز تعاوننا مع كل الجهات التي تشاركنا الرؤية ذاتها بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة التي لطالما أكدت على التعاون الهادف بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.