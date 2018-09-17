2.3 مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 2.3 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.2 مليار درهم من خلال 44 إجراء. وشهدت الدائرة تسجيل 54 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 25 مليون درهم و48 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض التي تصدرت من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين بالمركاض.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين.

وسجلت الرهونات 2.2 مليار درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 2.2 مليار و28 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى بمنطقة الرفاعة بقيمة 93 مليون درهم.