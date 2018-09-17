مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت دبي مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي مركزاً رئيسا لصناعة الإعلام ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، وذلك بفضل امتلاكها بنية أساسية متطورة، وتوفيرها مناخا مشجعا على الإبداع والابتكار، ما يتيح للإعلاميين والعاملين في حقل الإعلام مساحة رحبة لإطلاق طاقاتهم وأفكارهم المبدعة.

كما أكد سموه أن دبي تواصل نهج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأحد الركائز المهمة للتنمية ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يتجلى في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية ومنها الإعلامية التي تحرص على أن تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، والاستفادة من المناخ الداعم لهذه الصناعة بما يخدم مصالح الجميع ويعزز الأهداف المستقبلية في إطار من الحرية المسؤولة التي تعظم أخلاقيات ومهنية الإعلام في خدمة المجتمعات.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة «بلومبرغ» العالمية بمقر الشركة الإقليمي بمركز دبي المالي العالمي بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وخلال الزيارة اطلع سموه من رئيس مجلس إدارة «بلومبرغ» على أعمال الشركة التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير الأخبار والمعلومات والخدمات المالية، وتعرف سموه على خططها المستقبلية لأعمالها في المنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي وتغطي خدماته الإخبارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطوير

كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على أبرز ملامح التطوير التي أدخلتها الشركة على مقرها الإقليمي في دبي، ومن أهمها استوديو البث التلفزيوني الفضائي المزود بأحدث تقنيات التصوير والبث التلفزيوني، وتقدم من خلاله «بلومبرغ» برامجها المتخصصة في عالم المال والأعمال والتطورات الاقتصادية والمالية على مدار الساعة.

يذكر أن المكتب الإقليمي لــ«بلومبرغ» والذي يمارس نشاطه انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي يعمل فيه أكثر من 128 موظفاً ما بين إعلامي وفني وإداري، حيث تباشر الشركة العالمية من خلال مقرها في دبي أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصحراء الكبرى كما يعد مقرها المركز الرئيس لخدمتها الإخبارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.