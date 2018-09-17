«جي. إل. إيفنتس» تدير مركز إي 2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت «دبي الجنوب» اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «جي. إل. إيفنتس الشرق الأوسط»- الفرع الإقليمي لمجموعة «جي. إل. إيفنتس» إدارة «مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض» الذي طوّرته «دبي الجنوب» بهدف تشجيع الشركات في دول الخليج العربي على تحقيق مزيد من النمو والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة. وقّع الاتفاق خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وأوليفيه فيراتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي. إل. إيفنتس».

موقع مميز

ويقع «مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض» بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة «دبي الجنوب»، إذ سيكون من أكبر مطارات العالم فور الانتهاء من تطويره. وتمّ تصميم مركز الفعاليات والمعارض ضمن هذا المشروع الرائد في إمارة دبي، ليكون موقعاً مهماً لعدد من الفعاليات والمعارض العالمية المتميّزة مثل «معرض دبي للطيران» و«معرض إكسبو 2020». ويشكّل «مركز أي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض»، المستوحى اسمه من كلمتي Events وExhibitions، منصة دولية للتجارة والتبادل التجاري التي تمّ تطويرها وفقاً لمتطلبات واحتياجات المختصين في سياحة الأعمال الدولية.

ويشتمل المركز على مساحة عرض تقدّر بأكثر من 40 ألف متر مربع، حيث تمّ تصميمه خصيصاً لاحتضان كبرى الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، كما ويحتوي على أكثر من 60 ألف متر مربع من المساحات الخارجية التي تمّ تطويرها ليضم المعدات الكبيرة مثل الآلات والطائرات المروحية ومنصات الطائرات. ويحتضن المركز أيضاً 103 وحدات من الشاليهات الضخمة المطلّة على أحد المتنزهات الخارجية الواقعة في «دبي الجنوب».

دفعة قوية

وقال بينوا بيلييه، المدير العام لشركة «جي. أل. إيفنتس الشرق الأوسط»: «تشكّل الشراكة الاستراتيجية مع «دبي الجنوب»، دفعة قوية لتعزيز شبكة علاقاتنا مع أصحاب الفعاليات والمعارض، باعتبارها إحدى المعالم المتميّزة والرائدة في الدولة وعلى مستوى العالم. وتكمن أهميّة «مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض» في كونه منصة اقتصادية راسخة تمّ تطويرها لدعم مختلف أنواع الأعمال والصناعات. ونتطّلع من خلال الاتفاقية الجديدة مع «دبي الجنوب» إلى تفعيل التواصل بين الجهات المنظمة لأبرز فعاليات الأعمال الدولية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال «مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض».