اتفاقية بين المنطقة الحرة في عجمان و«زاجل» لتطوير الخدمات اللوجستية

المصدر: Ⅶعجمان- البيان

وقّعت المنطقة الحرة في عجمان اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة زاجل لخدمات استلام وتوصيل الطرود. وقع الاتفاقية نيابة عن المنطقة الحرة في عجمان فاطمة الفلاسي المدير العام للمنطقة، في حين وقعها عن زاجل ثاني عبد الله الزفين المدير العام للشركة، بحضور خولة كبنجي المديرة التنفيذية للشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات استلام وتسليم المستندات والوثائق بالنسبة للشركات والأفراد المتعاملين مع المنطقة الحرة، ووضعها في متناولهم وفق أفضل معايير الكفاءة والسرعة والموثوقية، نظراً للخبرة العالية التي تتمتع بها زاجل على هذا الصعيد.

خطط

وقالت فاطمة الفلاسي: إن الاتفاقية تأتي ضمن خطط المنطقة لتطوير هذا النوع من الخدمات، نظراً لاتسامها بالكثير من السرية والخصوصية، كونها تتضمن مستندات ومعلومات مهمة جداً بالنسبة لأصحابها. وأكدت أن الاتفاقية ستسهم في إسعاد المتعاملين، وهذا ما نطمح إليه في المنطقة، التي تضم أكثر من 12360 شركة وتعتبر ضمن قائمة أفضل المناطق الحرة في العالم.

إضافة نوعية

ومن جانبه، أكد ثاني الزفين أن الاتفاقية تشكل إضافة نوعية لرصيد زاجل نظراً لضخامة المنطقة، التي تعتبر من كبرى المؤسسات الوطنية في الإمارات. وقال: سنعمل جهدنا لتوفير أفضل خدمات التوصيل، بما يعزز سمعتنا ورصيد إنجازاتنا كوننا شركة وطنية تمضي قدماً على طريق الريادة والتميز. وتعاملت زاجل تعاملت مع 3 ملايين طرد خلال العام 2017. ومن المتوقع أن تسجل الشركة نمواً يزيد على 10% في العام الجاري.