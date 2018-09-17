«ميد»: أبوظبي تقود مسيرة للتكامل بين المؤسسات

قالت مجلة ميد: إن أبوظبي هي رائدة التكامل بين المؤسسات في السنوات الأخيرة منذ تراجع أسعار النفط العالمية في 2014.

وكانت بداية التكامل بين الدار العقارية وصروح للتطوير العقاري عام 2013، ثم في 2017 اندمجت مبادلة للاستثمار مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (البيك)، ثم مع مجلس أبوظبي للاستثمار(اديك) عام 2018.

وفي نفس الوقت دمجت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وحداتها التشغيلية وكونت وحدات لأنشطة مثل الحفر والتكرير والغاز والتطوير البري.

وفي قطاع البنوك اندمج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، والآن تتجه ثلاثة بنوك أخرى في أبوظبي، هي أبوظبي التجاري والهلال والاتحاد الوطني، إلى الاندماج وأكدوا أنهم يجرون مباحثات في هذا الاتجاه. ولقيت تلك الخطوة ترحيباً كبيراً، وقالت وكالة «موديز» العالمية إنها خطوة إيجابية لصالح قطاع البنوك وتصنيفها.

وسوف ينتشر التكامل إلى قطاعات أخرى لأن معدلات النمو المتواضعة تعني أن النمو الفردي لم يعد يمكن الاعتماد عليه لتحقيق طموحات تلك المؤسسات. وتوقعت مجلة ميد أن تستمر أنشطة الاندماج والاستحواذ في جميع مناحي الاقتصاد في الإمارات.

Ⅶدبي-أشرف رفيق