«الفطيم هوندا» تطلق عرضاً ترويجياً طيلة سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الفطيم هوندا، الموزع الحصري لعلامة هوندا من المركبات والدراجات والمحركات البحرية ومنتجات الطاقة في الإمارات إطلاق عرضها الترويجي «اكتشف قمة الأداء» في جميع صالات العرض الخاصة بها في الإمارات، لتتيح أمام عملائها فرصة شراء سيارة أحلامهم.

ويشمل العرض الذي يستمر طيلة شهر سبتمبر، سلسلة سيارات هوندا سيدان بأكملها، ومجموعة سيارات الدفع الرباعي والسيارات متعددة الأغراض، بما في ذلك هوندا أكورد الجديدة كلياً، إضافة إلى سيارة هوندا سيتي ذات التصميم الرياضي المتطور، والتي تتميز بأفضل وسائل الراحة وأفضل معايير الكفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها وسيارة هوندا جاز، التي تقدم مرونة لا تضاهى، إضافة إلى تميزها بالمساحة الفسيحة في فئتها.

كما يشمل العرض سيارات «هوندا CR-V» الجديدة كلياً وسيارات الدفع الرباعي العائلية الحديثة «بايلوت» وسيارات «أوديسي» بأسعار منخفضة كما تقدم الشركة ضماناً غير محدود الأميال لمدة 5 سنوات، وبتمويل يصل إلى 100% مع مساعدة على الطرقات على كل السيارات الجديدة؛ وعقد صيانة يصل إلى 5 سنوات أو 100 ألف كم على نماذج محددة من السيارات الجديدة، إضافة إلى إمكانية استبدال جميع طرازات ونماذج السيارات القديمة بأخرى جديدة.