«اقتصادية عجمان» تعتزم إنجاز دراسة عن الصادرات الصناعية للإمارة

المصدر: Ⅶعجمان- البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بمقرها الرئيسي، اتفاقية تعاون مع «مؤسسة التميز والإبداع للاستشارات الاقتصادية»، بهدف إنجاز دراسة عن الصادرات الصناعية لإمارة عجمان وتعزيز كفاءة وجودة المعلومات المقدمة لمتعامليها.

وتسعى الدائرة من خلال الشراكة الجديدة إلى تنمية الصادرات الصناعية للإمارة، من خلال بناء قاعدة بيانات للشركات الناشطة في صادرات الإمارة، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأنشطة الاقتصادية، يأتي ذلك في إطار تنشيط قطاع الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة.

وقال أحمد الحمادي، مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي: تنطلق الاتفاقية من حرص الدائرة على تهيئة بيئة استثمارية واستهلاكية عادلة وتحقيق أرقى مستويات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، عبر تقديم المعلومات والبيانات الكافية عن مزاولة الأعمال الاقتصادية في الإمارة والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية .

وقالت زهرة لبناي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في الدائرة: يعد هذا التعاون إضافة هامة إلى جهود الدائرة المستمرة في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة وتنمية الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة.