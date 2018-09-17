غرفة دبي تبحث توسّع الشركات اللوجستية الإماراتية في بنما

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نظّم المكتب التمثيلي لغرفة دبي في بنما، مؤخراً، في العاصمة البنمية، لقاء أعمال خاصاً لمناقشة آفاق التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بين دبي وبنما، وذلك بحضور ممثلين عن أهم المؤسسات والهيئات البنمية المختصة بقطاع الخدمات اللوجستية.

وهدف اللقاء؛ الذي يعتبر الأول منذ تأسيس المكتب؛ إلى تعريف الشركات والمؤسسات البنمية بقطاع الخدمات اللوجستية الرائد في دبي، وتعزيز وعيهم بالإمكانات والخبرات التي يمكن للإمارة توفيرها لدعم القطاع اللوجستي في بنما وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون والشراكات، حيث يمثل مكتب الغرفة، نافذة للشركات البنمية لدخول أسواق المنطقة عبر بوابة دبي، وتوسع الشركات الإماراتية في السوق اللاتينية.

حضر اللقاء إبراهيم المنصوري سفير الإمارات لدى بنما، وممثلون عن هيئة قناة بنما، وغرفة النقل البحري البنمية، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، واللجنة اللوجستية، وهيئة مستخدمي منطقة كولون للتجارة الحرة.

واستعرض مدير مكتب الغرفة في بنما، أبرز مزايا اقتصاد دبي، والإمكانات والخبرات الهائلة التي يتميز بها على صعيد الخدمات اللوجستية والنقل البحري، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في دبي، حقق نمواً سنوياً مركباً، بلغ 6.9 % خلال الفترة 2006-2017، في حين تحتل الإمارة المرتبة الخامسة عالمياً، كأكثر الوجهات تنافسية في النشاط اللوجستي والبحري.

وأشار مدير مكتب غرفة دبي، إلى وجود نماذج ناجحة لشركات إماراتية، حققت نجاحات بارزة في قطاع الخدمات اللوجيستية، وأبرزها موانئ دبي العالمية وجافزا وطيران الإمارات، معتبراً أن الخبرات الإماراتية متاحة أمام جميع الشركات البنمية، داعياً إلى تأسيس شراكة استراتيجية في هذا القطاع، بين مجتمعي الأعمال في بنما ودبي.

وعبّر الحاضرون عن إعجابهم بتطور القطاع اللوجستي في دبي، معتبرين إياه نموذجاً ينبغي اتباعه في بنما، ومتطلعين إلى بحث وتأسيس شراكات مع الشركات العاملة في دبي، لتطوير القطاع في بنما، الذي يواجه عدة تحديات، أبرزها غياب التنوع في شركات القطاع اللوجستي.

مكاتب

وتمتلك غرفة دبي 10 مكاتب تمثيلية خارجية في الأسواق الواعدة، فبالإضافة إلى مكتب بنما، تمتلك الغرفة مكاتب في وساو باولو بالبرازيل، وباكو بأذربيجان وأديس أبابا بإثيوبيا، وإربيل بالعراق، إلى جانب أكرا بغانا، ومابوتو بموزمبيق، ونيروبي بكينيا، وشنغهاي بالصين، ومومباي بالهند.

قطاع

ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري في بنما، أحد ركائز اقتصاد البلاد، والمحرك الأساسي له، حيث يسهم بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البنمي، مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو على المدى القصير. ويتميز القطاع بمزايا تنافسية عديدة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوسيع قناة بنما، ووجود اقتصاد منفتح على الاستثمارات الخارجية المباشرة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في البلاد.

تجارة

نمت تجارة دبي غير النفطية مع بنما خلال الفترة 2012-2017، بنسبة 87.4 %، مرتفعةً من 40.4 مليون درهم في عام 2012، إلى 75.7 مليون درهم في عام 2017. أما أبرز واردات دولة الإمارات من بنما، فهي الأناناس والمنتجات البحرية، في حين أن أبرز صادرات دبي، هي المركبات وأجزاؤها وقطع الغيار.