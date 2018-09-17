«سمرتاون إنتيريرز» تخفّض معدل استهلاك الطاقة المكتبية للموظفين

المصدر: دبي- البيان

أصدرت «سمرتاون إنتيريرز»، المتخصصة في التصاميم الداخلية الخضراء، تقريرها للاستدامة 2017-2018، والذي يسجل معطيات الأداء الاقتصادي الإيجابي، والأثر البيئي، والمشتريات المستدامة.

وتشمل الإنجازات الرئيسية لهذا العام أداءها الاقتصادي الإيجابي، وزيادة مبيعاتها الإجمالية للسنة المالية 2017-2018 بنسبة 13% فوق متوسط سنواتها الثلاث. وتماشياً مع طموحاتها لتسريع التحول إلى التصاميم الداخلية الخضراء والمباني المستدامة، تم اعتماد نحو 21% من إيرادات مشاريعها وفقاً لمعايير الاستدامة. وفي سياق التزامها بتقليص الأثر البيئي للشركة، خفضت «سمرتاون» من معدل استهلاك الطاقة المكتبية لكل موظف بنسبة 9.3% في السنة المالية 2017-2018، مع تقليل ملموس لانبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 10.3%، وخفض حجم النفايات المكتبية التي يتم إرسالها إلى مكب النفايات بنسبة 32%.

ويأتي إعداد التقرير الجديد للاستدامة وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير- المنظمة الدولية المستقلة للمعايير، والتي تساعد الشركات والحكومات على فهم تأثيرها على تغير المناخ والتواصل حول المواضيع ذات الصلة. ويسلّط تقرير «سمرتاون» الثالث للاستدامة الضوء على أداء الشركة في ثماني قضايا جوهرية، تؤمن أنها ذات علاقة وثيقة بأعمالها وبشركائها المعنيين.