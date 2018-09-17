مجلس سيدات أعمال الشارقة يرعى مشاركة 10 رائدات في «جيتكس»

المصدر: ■ الشارقة- البيان

أعلن «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن رعايته ودعمه لـ10 شركات ناشئة، تقودها سيدات ورائدات أعمال، للمشاركة في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل»، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 14-18 أكتوبر المقبل، في «مركز دبي التجاري العالمي»، ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، وحدد المجلس الأحد 23 سبتمبر موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات.

ويشارك المجلس للعام الثالث على التوالي في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل»، الذي يعد واحداً من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وأفريقيا لتجمع الشركات الواعدة، والذي يستعرض من خلال 10 منصات، الإنجازات لرائدات أعمال متميزات، استطعن أن يُوظفن عناصر التقنية في مشاريعهن التجارية المختلفة.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: يهدف المجلس إلى تمكين سيدات الأعمال ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن وطموحاتهن وإنجاح مشاريعهن الناشئة من خلال تقديم الرعاية لهن وإشراكهن في جميع الأحداث التي تعنى بإبراز طاقاتهن وقدراتهن، وتعد المشاركة في هذا المعرض إحدى المبادرات التي يسعى المجلس من خلالها إلى تحقيق هذا الهدف».

وأضافت: يُوفر المجلس لرائدات الأعمال المشاركات حزمة من الفرص الثمينة، إذ يمنحهن الفرصة للتواصل والتفاعل مع نظيراتهن، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمامهن لعرض الأفكار والرؤى على زوار المعرض والمستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن المشاركة في عدد من المسابقات المخصصة للشركات الناشئة، والترويج لشركاتهن، ومنتجاتهن وخدماتهن.

فئات

وبإمكان المشاركات التقدم للمشاركة في أي من 9 فئات والتي من ضمنها فئة «أفضل شركة ناشئة إماراتية»، شرط أن تكون مؤسسة الشركة (مواطنة إماراتية)، وفئة «أفضل تأثير اجتماعي»، تُظهر الشركة الناشئة فيها منجزاتها في تطوير وتنفيذ حلول تختص بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية. وهناك أيضاً فئة «أفضل شركة ناشئة نسائية»، والتي يشترط أن تكون مؤسِسِتها رائدة أعمال (سيدة)، في حين تشمل فئات الجوائز المتبقية: فئة «أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي»، و«أفضل اقتصاد إبداعي»، و«بطل سوبرنوفا»، و«أفضل شركة ناشئة عربية»، و«أفضل شركة ناشئة دولية»، و«أفضل شركة ناشئة شبابية».

جوائز

يتاح للمشاركين التنافس في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل»، الفوز بثالث أكبر منحة للشركات الناشئة، تحت عنوان «تحدي سوبرنوفا جيتكس»، الذي يبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار في 9 فئات مختلفة، تبلغ قيمة الجائزة المالية لكل فئة منها 10 آلاف دولار.