«أكاماي» تطلق حلولاً لتخفيف تحديات وتكاليف الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت، أمس، شركة أكاماي حلّين جديدين لجهات البث التلفزيوني والموزعين، تم تصميمهما لتخفيف التحديات المرتبطة بالحوسبة السحابية، وضمان تسليم مصدر أصلي عالي الجودة إلى شبكة أكاماي. ويُظهِر الحلّان أكاماي كلاود رابر وأكاماي دايركت كونكت كيف يمكن لشبكة أكاماي إيدج المساعدة على تقليل التكاليف، مع تقديم أداء بث عالي الجودة، وتمكين جهات البث من تطبيق استراتيجيات التكنولوجيا الناشئة مثل الحوسبة السحابية.

ويعمل أكاماي كلاود رابر على تحسين الاتصال بين البنى التحتية للسحابة العامة وأكاماي إنتلجنت إيدج، للتخلص من الحواجز الشائعة التي تحول دون توفير التراسل عبر الإنترنت في البيئات السحابية دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على مهام سير العمل القائمة.

وينتقل المزيد من جهات البث ومُزوِّدي التراسل عبر الإنترنت إلى نُظم السحابة الأساسية المركزية لتحقيق فعاليات الحوسبة والتخزين. ولكن، مع استمرار نمو مكتبات محتوياتهم، فإنهم يواجهون غالباً تحديات عديدة متعلقة بتوفير هذا المحتوى عبر السحابة. فعلى سبيل المثال، يصل عدد كبير جداً من طلبات البث للمشاهد إلى المصدر الأصلي للمحتوى في عمليات نشر السحابة مما يؤثر في الأداء.