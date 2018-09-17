«سياحة الشارقة» تنضم لحملة «زوروا الإمارات» في 3 مدن إسكندنافية

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» في معرض ترويجي متنقّل تحت مظلة حملة «زوروا الإمارات»، التي تنظمها وزارة الاقتصاد وتشمل كلاً من مدينة استوكهولم وأوسلو وكوبنهاغن. يأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على إنجازات إمارة الشارقة وآخر المشاريع المعتزم إطلاقها لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

ويضم الوفد المشارك في الجولة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 21 سبتمبر نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من 8 جهات حكومية وطيران الإمارات، فضلاً عن ممثلي 29 منشأة فندقية ووكالة سفر في الدولة.

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع السياحي، الذي يشكّل ركيزة أساسية تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات واستراتيجية مهمّة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. ويأتي هذا المعرض الترويجي المتنقّل تحت مظلة حملة «زوروا الإمارات» المنظم من قبل وزارة الاقتصاد، كواحد من أهم المبادرات المساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية.

وتلتزم الهيئة في دعم هذه المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة وتنافسية الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية المستدامة في العالم، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، عبر استعراض المعالم السياحية المتفرّدة التي تزخر بها إمارة الشارقة .