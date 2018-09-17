المدن الذكية محور منتدى المركز التكنولوجي لريادة الأعمال

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف واحة دبي للسيليكون غداً منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال الذي يناقش ضمن جلسته ربع السنوية الثالثة للعام الجاري موضوع مدن المستقبل الذكية ومقومات نجاحها.

وتبحث الفعالية المفتوحة، التي يشارك فيها روّاد الأعمال والمهتمون والمختصون بالتكنولوجيا والحلول الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والمعلوماتية والطاقة والبنى التحتية، المكوّنات الأساسية والتحديات الراهنة لبناء مدن ذكية مزدهرة حول العالم تستفيد من تدفق المعلومات وتعمل باستمرار على تحسين الخدمات، مع ضمان شفافية استخدام البيانات.

كما يعرض المنتدى آخر تطورات مشروع «سيليكون بارك» في واحة دبي للسيليكون المتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2019، والذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي بتكلفة 1.3 مليار درهم.

وقالت شهلاء عبد الرزاق نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون إن «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية متكاملة في دبي والمتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل، يشكل نموذجاً يحتذى لمشاريع المدن الذكية .

وأكدت أهمية المنتدى كمنصة لبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من قبل الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم في مركز «ديتك» الذي يوفر البيئة الأمثل لريادة الأعمال وخاصة في قطاع التكنولوجيا، بواحة دبي للسيليكون التي تحتضن أكثر من 980 شركة ناشئة من 72 دولة.