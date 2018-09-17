«لاندمارك» تطلق بطاقة هدايا جديدة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «مجموعة لاندمارك» بطاقة هدايا جديدة عبر «شكراً»، أكبر برنامج للولاء في قطاع تجارة التجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يضم أكثر من 20 مليون مستخدم، تتيح لعملائها في الدولة إمكانية الوصول إلى 57 علامة تجارية، تديرها المجموعة.

وتتيح البطاقة للمستفيدين إمكانية شراء واسترداد البطاقات في أكثر من 50 متجراً من متاجر المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم علامات تجارية متنوعة للملابس والأحذية والأكسسوارات بما فيها: سنتربوينت، سبلاش، آيكونيك، محل الأطفال، لايف ستايل، شو مارت، هوم سنتر، ماكس، هوم بوكس، شو إكسبرس، والكثير غيرها.

وتسري صلاحية البطاقة التي يمكن إضافة رصيد إليها، لمدة 12 شهراً، إضافة إلى إمكانية تخصيصها لاستخدام الشركات. وقال راهول جاغتياني، المدير التنفيذي «مجموعة لاندمارك»: في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة، نبحث باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز القيمة التي نوفرها لجميع عملائنا.

وتأتي البطاقة الجديد لتكمل ثقافة تبادل بطاقات الهدايا التي تشهد ازدهاراً متزايداً في الإمارات، وتمثل توجهاً متنامياً في الاقتصاد الرقمي المعاصر. وتتيح بطاقات الهدايا أيضاً كسب نقاط «شكراً» عند استبدالها عبر الإنترنت أو في المتاجر.