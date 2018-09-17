معرض الترفيه يستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع

المصدر: دبي - البيان

ألقى معرض الترفيه، الذي ينطلق بالتزامن مع معرض الفنادق، الضوء على أبرز الاستثمارات الإقليمية، والفرص التجارية المتوفرة في قطاع الرفاهية، حيث جمع المصنعين ومقدمي الخدمات والموزعين مع صناع القرار والشُراة، الذين يمثلون مؤسسات رئيسية في القطاعين العام والخاص ومشاريع ومرافق مهمة.

وقد أُقيم المعرض خلال السنوات الأربع الأخيرة على هامش معرض الفنادق، وهذا الحدث التجاري يجتذب صُنّاع القرار الرئيسيين والمشترين من بعض أكثر المنتجعات والوجهات الترفيهية الأكثر نجاحاً في المنطقة، والمشروعات المستقبلية الكبرى.

وتمتلك دولة الإمارات أكبر سوق للسفر الترفيهي على المستوى الإقليمي، ما يجعل دبي موقعاً استراتيجياً لاستضافة الحدث، وجذب الزوار المتخصصين العاملين في قطاع الفنادق والمنتجعات ونوادي الصحة واللياقة البدنية ونوادي الجولف، والحدائق ذات الطابع الخاص والملاعب الرياضية والسبا، وحمامات السباحة والملاهي المائية، ومرافق التسلية والترفيه، والمرافق السكنية والعامة. يُقدّم المعرض منطقة عرض مخصّصة للأثاث الخارجي. وسيشهد المعرض كذلك إضافة قطاع للصحة والعناية الصحية، يعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للحميات الغذائية والتمارين الرياضة.