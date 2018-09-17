«كيس ثري دي» تطلق منصة لاستعراض وحجز الوحدات العقارية عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «كيس ثري دي» للاستشارات والتسويق العقاري المتصفح الإلكتروني التفاعلي Property Navigator، والذي يتيح لمشتري الوحدات العقارية السكنية إمكانية استعراض الوحدات المتاحة، وحجزها عبر الإنترنت.

ويوفر المتصفح حلاً شاملاً ومتكاملاً لشركات التطوير العقاري، من خلال إبراز القيمة الجمالية للعقار عبر محتوى مرئي عالي الجودة والدقة. كما يتيح للعملاء القدرة على البحث عن منزلهم أو شقتهم المستقبلية، ومعاينة التصاميم بشكل كامل، بدءاً من استعراض المبنى والمرافق الخدمية المتوفرة، وصولاً إلى مشاهدة الشقة المستقبلية من أي زاوية كانت باستخدام المستعرض الخاص بالموقع. وبإمكان مشتري المنازل والشقق السكنية تكبير المخططات الطابقية، والانتقال إلى المشاهدة بواسطة كاميرا دوارة بزاوية عرض 360 درجة.

ويتألف المتصفح من 3 أدوات تفاعلية مختلفة هي: الاستعراض البانورامي بزاوية 360 درجة، والتصفح العقاري أثناء التنقل والحركة، وإمكانية مشاهدة المنزل أو الشقة السكنية مفروشة بالكامل، وهي تعمل وبشكل متكامل على الارتقاء بمستوى تجربة شراء المنازل الشقق السكنية إلى مستوى جديد وغير مسبوق، بدءاً من استثمار آلية هي الأكثر تطوراً حتى الآن في البحث عن العقارات .