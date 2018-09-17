«كانون» تلقي الضوء على الفرص الرقمية في معرض «مستقبل منتجات التصميم الداخلي»

المصدر: دبي- البيان

تلقي شركة كانون الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في معرض مستقبل منتجات التصميم الداخلي 2018، المقام في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على القوة، التي من شأنها أن تُحدث تغيراً ثورياً في مجال الديكورات المطبوعة رقمياً، والفرص التي تقدمها في هذا المجال لقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والقطاعات المؤسسية والمنزلية.

ويتطلب جعل التوجّهات والتوقّعات المتغيرة في مجال الديكور أكثر قابلية للتكيف وأكثر ديناميكية وتمتعاً بالطابع الشخصي، اتباع التقنيات الصحيحة والحصول على الاستشارات الدقيقة.

ومن المتوقع أن يصل نمو الأسواق التي تعمل حالياً على استكشاف الاستخدامات التطبيقية للديكور، سواء في البيئات التجارية أو الصناعية أو حتى الموجة الجديدة من الترفيه المنزلي، إلى أكثر من 107 مليارات دولار بحلول العام 2020، ما من شأنه أن يتيح لمقدمي خدمات الطباعة العريضة فرصاً هائلة لتلبية متطلبات التخصيص الشامل لأعمال الديكور، اليوم وفي المستقبل. وقد تم تصميم حلول كانون المسطحة للطباعة والقصّ وتقنيات الطباعة بتتابع اللفات للتعامل مع أوسع نطاق ممكن من الركائز، ودمج مجموعة من مهام العمل والبرمجيات وأجهزة التشطيبات النهائية، لإنشاء حلول شاملة محسنة.