20.4 مليون طن صادرات دول مجلس التعاون من الأسمدة الكيماوية في 2017

المصدر: الدمام - وام

بلغت صادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأسمدة الكيماوية 20.4 مليون طن في العام 2017 بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمئة عن العام السابق، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6 بالمئة في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017.

وذكر تقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» - المنظمة الممثلة لقطاع الصناعات الكيماوية في الخليج العربي - أن قطاع الأسمدة قطاع تصديري بامتياز في دول مجلس التعاون الخليجي موضحاً أن الشركات الخليجية تصدر إنتاجها إلى 80 دولة حول العالم.. فيما تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى في لائحة البلدان المستوردة وتشكل حصة القارة الآسيوية 55 بالمئة من إجمالي الصادرات في العام 2017 تبعتها أميركا الجنوبية «بنسبة 21 بالمئة»، ومن ثم أميركا الشمالية «بنسبة 15 بالمئة» وأخيراً أفريقيا «بنسبة 7 بالمئة».

وأوضح الدكتور عبدالوهاب السعدون - أمين عام «جيبكا»، أنه على الرغم من استمرار تزايد الإجراءات الحمائية في السوق العالمي فقد حققت صادرات منطقة الخليج العربي من الأسمدة رقماً قياسياً جديداً في العام 2017 مثبتة بذلك موقعها كمركز عالمي معترف به لإنتاج وتصدير الأسمدة.