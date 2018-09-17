16 ألف باحث عن عمل ينضمون يومياً إلى قاعدة بيانات «بيت.كوم»

المصدر: دبي- البيان

أعلن موقع بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، انضمام 16 ألف عضو جديد كل يوم للموقع، أي ما يقارب 6 ملايين عملية تسجيل سنوياً. ومع أكثر من 33.5 مليون عضو مسجل، شهد بيت.كوم نمواً متسارعاً في قاعدة بياناته منذ إنشائه، قبل أقل من عقدين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث أظهرت التقارير زيادة ملحوظة في تفاعل المشتركين في موقع بيت.كوم، ففي الوقت الحالي، يشهد الموقع نصف مليون زيارة يومياً. في الوقت نفسه، يتمّ تقديم أكثر من 53 ألف طلب توظيف على بيت.كوم يومياً. وتقوم أكثر من 40 ألف شركة ومنظمة وحكومة بنشر الوظائف الشاغرة والبحث عن السير الذاتية على موقع بيت.كوم.

وقال عمر طهبوب، مدير عام بيت.كوم، «تعتمد عملية التوظيف في المنطقة بشكل أساسي على الخدمات التي يقدمها بيت.كوم. وعملنا لأكثر من 18 عاماً على الشراكات مع الجامعات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب، لضمان جاهزية الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل وتحصيل العديد من الفرص عبر بيت.كوم. وتتجلى مهمتنا في مساعدة الباحثين عن العمل، والبالغ عددهم 33.5 مليوناً والآلاف الآخرين، الذين ينضمون إلى بيت.كوم يومياً، حتى يتمكنوا من بدء حياتهم المهنية وتطويرها».