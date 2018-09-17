«سليب فاين» تستعرض منتجاتها في المعرض

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستعرض شركة «سليب فاين»، التابعة لمجموعة سالم وأولاده، في «معرض الفنادق 2018»، أحدث التقنيات المبتكرة في مجال تصنيع المراتب، إضافة إلى منتجاتها الأخرى، كما تسلط الضوء على أحدث خطوط الإنتاج الخاصة بالمراتب، إلى جانب تقديم مجموعة من الحلول المتكاملة للأثاث والتجهيزات.

وتشارك «إيستمان هاوس»، إحدى أبرز الشركات الرائدة المصنعة لمنتجات النوم في الولايات المتحدة الأميركية، في جناح شركة «سليب فاين» باعتبارها الوكيل الحصري لـ«إيستمان هاوس» في دول مجلس التعاون و الأردن، وفق اتفاقية شراكة أبرمت مؤخراً. وقال عماد حمدي، المدير العام لشركة «سليب فاين»: تعد النسخة الـ 19 من «معرض الفنادق 2018» منصة مثالية لنا. وسيتيح لنا المعرض فرصة تقديم منتجاتنا المبتكرة، وإعادة تأكيد مكانتنا الرائدة والتزامنا التام بتحفيز وتطوير الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة، من خلال تفعيل استراتيجيات التعاون مع الشركات الرائدة وإطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة.

من جهته، قال محمد تحغزيت، مدير التسويق في شركة «سليب فاين»: «تشهد صناعة المراتب في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في ظل الديناميكية المتزايدة للأسواق مقارنة بالفترة الماضية التي سجلت وتيرة نمو بطيئة. وقمنا في سليب فاين بتطوير محفظة واسعة من المنتجات المبتكرة، التي تضمن الحصول على تجربة نوم طبيعية وصحية لا مثيل لها. كما أننا نتطلع قدماً للتعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة مثل شركة «إيستمان هاوس»، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات المستهلكين من مراتب النوم الصحية عالية الجودة».