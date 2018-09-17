«بروج لاستثمار النفط والغاز» تخطط لطرح 40 % في بورصة لندن

المصدر: دبي - رويترز

قال حسام العمري، نائب رئيس مجلس إدارة بروج لاستثمار النفط والغاز، ومقرّها الإمارات، أمس، إن الشركة تخطط لطرح 40% من رأسمالها في بورصة لندن في أكتوبر المقبل.

وأبلغ العمري رويترز بأن الشركة تتطلع لجمع 400 مليون دولار من المستثمرين الإماراتيين والأجانب في الطرح العام الأولي المقرر إجراؤه في شريحة واحدة.

وتأتي خطط الطرح الأولي في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة زيادة طاقة تخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في مركز الفجيرة النفطي.

وذكر العمري أن الشركة حصلت بالفعل على مستثمرين استراتيجيين وتنوي القيام بجولة ترويجية خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة وأوروبا.